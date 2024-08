Taranto, Serie C a rischio: una squadra pronta a prendere il suo posto

CalcioWeb

Lo abbiamo già scritto nella giornata di ieri: il Taranto sta per implodere. Situazione davvero complicata quella della squadra pugliese dopo il disimpegno del presidente Giove e il malcontento per la questione stipendi fra i calciatori che, per bocca dell’allenatore Capuano, vogliono andare via. Il rischio è che il Taranto rinunci alla Serie C. Al suo posto potrebbe subentrare il Siracusa.

La conferma arriva dalle parole del giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: “siamo al 3 agosto e il Taranto non ha pagato gli stipendi, non ha più un presidente e rischiamo già di perdere una squadra in Serie C, dopo già la formulazione dei Gironi compresi quelli di Serie D. Il Siracusa potrebbe prendere il posto dei pugliesi e dopo avere fatto uno squadrone per la D potrebbe dire ai suoi giocatori di cercare altro perché magari non sono adatti per la Serie C“.