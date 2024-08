US Open, disastro Alcaraz: fuori contro il numero 74. E Sinner può sorridere

CalcioWeb

I 32esimi di finale degli US Open regala uno degli upset più grandi e inaspettato del torneo: Carlos Alcaraz è fuori dai giochi! Il tennista spagnolo, numero 3 al mondo e tra i principali candidati al successo finale, è stato eliminato da Botic van de Zandschulp, tennista olandese che occupa la posizione numero 74 del ranking ATP.

Notte amara per Alcaraz a partire dal primo set, perso 1-6 senza appello. Più combattuto il secondo con un break e controbreak nelle fasi iniziali e l’olandese abile a strappare il servizio del 5-6 tramutatosi in un 5-7 per 0-40 poco dopo. Dinamiche simili nel terzo e ultimo set: break e controbreak tra quinto e sesto game, servizio strappato da van de Zandschulp al nono game e 4-6 finale, ancora per 0-40, per il game, set e match decisivo.

Un risultato che può far sorridere Jannik Sinner: il tennista italiano perde uno dei principali avversari in ottica titolo, lo spagnolo sarebbe potuto essere l’ostacolo principale della semifinale.