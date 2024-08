Yusuf Dikec sempre più un meme: il tiratore turco alle Olimpiadi spopola sul web | FOTO

CalcioWeb

Yusuf Dikec è diventato il nuovo idolo dei social. Stiamo parlando del tiratore turco medaglia d’argento nella pistola ad aria compressa squadre miste da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo nome non è salito alla ribalta solo per il risultato conquistato ma soprattutto per una particolarità.

Il turco, infatti, si è presentato con i suoi occhiali da vista e non quelli sportivi, una maglietta della squadra turca, la mano sinistra in tasca e senza le altre attrezzature specializzate come cuffie, lenti o cappelli. Yusuf Dikec ha sparato con una disinvoltura sorprendente e si è portato a casa una medaglia d’argento. Il suo profilo è diventato virale sui social. In alto la FOTOGALLERY con i nuovi meme.