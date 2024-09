Ajax-Utrecht posticipata: il motivo

CalcioWeb

Si è registrata una defezione nella prossima giornata del campionato olandese. La sfida tra Ajax e Utrecht, in programma domenica 15 settembre, è stata posticipata. Il motivo? Lo sciopero del movimento di protesta della polizia olandese.

Le forze di sicurezza stanno protestando per un piano pensionistico migliore: la situazione è sempre più delicata e molti stadi si trovano senza poliziotti.

Le dichiarazioni

“Il rinvio della partita è una grande delusione per i club e i loro tifosi, ma l’ordine pubblico e la sicurezza della città sono le nostre priorità e non possiamo correre alcun rischio in questa vicenda”, sono le parole in un comunicato diffuso dalla polizia, dal Comune di Amsterdam e dalla Procura.