Alcaraz torna sul caso Sinner: “non è una cosa buona per il tennis”

Nell’ambiente tennis è sempre più caldo il caso Jannik Sinner. Il riferimento è alla decisione della Wada di fare appello contro l’assoluzione di Jannik Sinner da parte dell’Itia in merito alla positività al clostebol dell’altoatesino.

“Non è una cosa buona per il tennis. Pareva che il caso fosse chiuso e invece all’improvviso si è riaperto. E’ un momento difficile per lui, capisco la sua posizione e posso immaginare le sue sensazioni. Gli auguro il meglio”, è quanto dichiarato da Carlos Alcaraz.

“Il livello di gioco che sta esprimendo nonostante tutto è incredibile –sottolinea il 21enne spagnolo in conferenza stampa dopo la sua vittoria al 2° turno del torneo di Pechino-. Lui è in grado di mettere da parte le cose che non vanno quando entra in campo e sa giocare un grande tennis. Io spero che questa vicenda finisca il prima possibile e che Jannik possa concentrarsi su ciò che ama, il tennis”.