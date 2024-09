Alex Morgan si ritira: la stella USA in attesa del secondo figlio

CalcioWeb

La due volte vincitrice della Coppa del Mondo Usa Alex Morgan ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio e di ritirarsi dal calcio professionistico. La trentacinquenne giocherà la sua ultima partita professionistica domenica, quando la sua squadra San Diego Wave affronterà la North Carolina Courage nella National Women’s Soccer League. Lo riporta l’Adnkronos.

Morgan, considerata tra le migliori giocatrici della nazionale femminile statunitense di tutti i tempi, ha concluso la sua carriera internazionale con 123 gol. Ha condiviso la sua decisione su Instagram in un aggiornamento commovente, dicendo: “Ho così tanta chiarezza su questa decisione e sono così felice di poterla finalmente dire. Ci è voluto molto tempo e questa decisione non è stata facile, ma all’inizio del 2024 sentivo nel mio cuore e nella mia anima che questa sarebbe stata l’ultima stagione in cui avrei giocato a calcio“.

L’attaccante faceva parte della squadra femminile statunitense che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2015 e nel 2019 e l’oro olimpico a Londra 2012, oltre a essere una figura chiave negli sforzi di difesa fuori dal campo degli americani e nella lotta legale per la parità di retribuzione. È stata esclusa dalla squadra di Emma Hayes per le recenti Olimpiadi di Parigi, dove gli Stati Uniti hanno vinto l’oro. Morgan ha dato alla luce la sua prima figlia, Charlie, il 7 maggio 2020 e con il suo gol contro il Brasile il 22 febbraio 2023, ha superato Joy Fawcett diventando la leader di sempre nei gol degli Stati Uniti come madre di 14.

“Questo non è nemmeno il video del ritiro che mi aspettavo quando inizialmente pensavo di farlo, perché Charlie diventerà una sorella maggiore. Sono incinta e, per quanto inaspettato sia successo, siamo così felici“.