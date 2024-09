Arbitro tedesco minacciato di morte, è sotto protezione: il precedente in Bundesliga

CalcioWeb

Il mondo del calcio continua a fare i conti con episodi da condannare. Un arbitro tedesco avrebbe rivelato di essere stato messo sotto protezione della polizia per diverse settimane dopo aver ricevuto minacce di morte in relazione a una controversa chiamata nella corsa al titolo della Bundesliga del 2023.

Secondo quanto riporta anche Adnkronos l’arbitro Sascha Stegemann ha negato al Borussia Dortmund un rigore nel pareggio per 1-1 a Bochum nell’aprile 2023. Il Dortmund ha perso due punti vitali e alla fine ha perso la sfida contro il Bayern Monaco perché non è riuscito a vincere la sua ultima partita. Stegemann si è scusato per il suo errore, che non è stato oggetto di una revisione video, il giorno dopo la partita, e ha anche detto di aver ricevuto minacce di morte. Il General-Anzeiger ha riferito mercoledì che Stegemann ha ora condiviso maggiori dettagli in un evento arbitrale a Colonia.

Gli altri dettagli

Il rapporto afferma che Stegemann si è reso conto dopo la partita di aver preso la decisione sbagliata e che questa decisione avrebbe potuto influenzare la corsa al titolo. Ha detto che due poliziotti sono andati a casa sua a tarda notte dopo la partita e lo hanno informato di minacce di morte contro di lui e la sua famiglia.

Stegemann ha detto che è stato accompagnato dalla polizia a un’intervista televisiva il giorno seguente e protetto in generale per quattro settimane. Ha anche detto che sua moglie lo ha sostenuto nel continuare ad arbitrare dopo l’incidente.