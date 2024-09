Arresti ultras, l’allarme del procuratore antimafia: “rischio deriva criminale negli stadi”

CalcioWeb

E’ andata in scena una conferenza stampa dopo la notizia degli arresti nei confronti degli ultras delle curve milanesi. “Questa importante inchiesta offre al dibattito pubblico un motivo per riflettere sui profili di rischio, assai concreti, presenti nel calcio professionistico e non.

E’ un’indagine che costringe ad aprire gli occhi sulla realtà perché mostra il rischio evidente, da tempo, di deriva criminale negli stadi italiani”. Lo afferma il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Le indagini mostrano come le società calcistiche siano “nel mirino delle organizzazioni criminali”.