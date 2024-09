Avellino, ancora fiducia a Pazienza e porte chiuse ai tifosi: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Il pareggio casalingo per 0-0 contro l’Audace Cerignola, nella serata di ieri ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi della Curva Sud dell’Avellino che, dopo il fischio finale, hanno dedicato cori nei confronti del tecnico Michele Pazienza, di Giorgio Perinetti e anche nei verso il presidente Angelo D’Agostino che nel post gara ha avuto un colloquio coi rappresentanti della tifoseria all’esterno dello stadio in cui quest’ultimi hanno chiesto un cambio della guida tecnica della squadra.

Cambio che però non dovrebbe arrivare nell’immediato con il tecnico Pazienza che va verso la conferma almeno fino alla gara contro la Cavese . Alla ripresa degli allenamenti sarà quindi lui a dirigere la prima seduta in vista della trasferta di domenica a Cava de’ Tirreni. Per tutta la settimana l’Avellino si allenerà a porte chiuse.