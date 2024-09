Benevento-Juventus Next Gen: dove vederla in tv e le probabili formazioni

CalcioWeb

Questa sera alle 20.45 è in programma la sfida Benevento-Juventus Next Gen. I padroni di casa, guidati da mister Auteri, cercano di riscattarsi dopo la deludente sconfitta contro il Monopoli. La Juventus Next Gen invece, che ha raccolto solo tre punti nelle ultime tre partite, è alla ricerca di un risultato positivo.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Lanini. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Meccariello, Sena, Veltri, Tosca, Agazzi, Viviani, Carfora, Perlingieri, Starita. Allenatore: Gaetano Auteri

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Scaglia F., Citi; Comenencia, Macca, Peeters, Cudrig; Guerra, Afena Gyan; Da Graça. A disposizione: Scaglia S., Vinarcik, Gil, Mulazzi, Puczka, Savio, Turco, Amaradio, Faticanti, Ledonne, Owusu, Palumbo, Papadopoulos, Anghelè, Semedo. Allenatore: Paolo Montero

Benevento-Juventus Next Gen: dove vederla in tv

La sfida tra Benevento e Juventus Next Gen, valida per la 7ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.