Brasile in crisi, un altro ko e classifica pericolosa: rischia di saltare il Mondiale 2026!

E’ allarme in casa Brasile dopo il pesante ko contro il Paraguay nelle qualificazioni mondiali. All’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion la Selecao perde 1-0, con un gol di Diego Gomez, compagno di squadra di Messi all’Inter Miami, al 20′.

Il Brasile, scavalcato dall’Ecuador, è ora quinto in classifica e la qualificazione è sempre più delicata. Il percorso della squadra di Dorival Júnior, infatti, è stato pessimo. In 8 partite ha conquistato appena 10 punti frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, 9 gol fatti e 8 subiti.

La squadra Verdeoro occupa la quinta posizione ma la classifica è cortissima: Paraguay e Bolivia sono distanti 1 punto, 5 il Cile e 7 il Perù ultimo in classifica. Nelle prossime gare il Brasile non potrà sbagliare proprio contro Cile e Perù, poi Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Cile e Bolivia. Le prime sei squadre si qualificheranno per la fase finale del campionato mondiale mentre la settima classificata dovrà passare dagli spareggi intercontinentali. Il percorso è ancora lungo ma una clamorosa eliminazione non è così lontana.

La classifica

Argentina 18 Colombia 16 Uruguay 15 Ecuardor 11 Brasile 10 Venezuela 10 Paraguay 9 Bolivia 9 Cile 5 Perù 3