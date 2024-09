Cagliari, per Nicola decisive le prossime partite: 2 i possibili sostituti

CalcioWeb

Il Cagliari è in crisi dopo un avvio di stagione molto deludente e il ko nell’ultima giornata contro l’Empoli. Il tecnico Davide Nicola non è al momento in discussione ma dovrà cambiare passo già dalle prossime partite. La squadra ha iniziato il suo cammino con 2 punti in cinque partite con appena un gol realizzato e 8 subiti.

Davide Nicola rappresenta una garanzia per le squadre in lotta per la salvezza ma la situazione rischia di degenerare nelle prossime partite. Il calendario, infatti, è da brividi: Parma, Juventus, Torino, Udinese, Bologna, Cagliari e Milan. Tutte squadre forti o grandi sorprese nella prima parte di stagione.

I sostituti

Secondo le ultime notizie le prossime partite saranno decisive con due possibili sostituti in prima fila: Fabio Cannavaro e Gabriele Cioffi.