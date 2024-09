“I calciatori giocano troppe partite”: i dati del sindacato mondiale sul carico di lavoro dei professionisti

CalcioWeb

Il sindacato mondiale dei giocatori, FifPro, ha recentemente pubblicato un rapporto dettagliato sul carico di lavoro dei calciatori professionisti, esaminando i dati relativi alla stagione 2023-24. Questo studio ha coinvolto 1.500 calciatori maschi e ha rivelato alcune statistiche preoccupanti riguardo alla quantità di partite giocate e al tempo di riposo disponibile per i giocatori.

Dati Principali del Rapporto

Uno dei dati più significativi emersi dal rapporto è che un giocatore su sei ha disputato più di 55 partite in una sola stagione. Questo dato evidenzia un carico di lavoro estremamente elevato, che può avere ripercussioni sulla salute fisica e mentale dei giocatori. Inoltre, dieci giocatori hanno superato le 70 presenze tra club e nazionale, con l’ex attaccante del Manchester City, Julian Alvarez, che ha registrato il numero più alto con 75 partite, con altre sei stelle della Premier League nella top 10 come Phil Foden, Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo, John McGinn e Kai Havert.

Viaggi Internazionali e Riposo

Il rapporto ha anche messo in luce il numero di viaggi internazionali effettuati dai giocatori. Ad esempio, il difensore del Tottenham e dell’Argentina, Cristian Romero, ha accumulato 26 viaggi internazionali, coprendo una distanza totale di 162.978 chilometri e impiegando 211 ore di viaggio. Questo tipo di impegno non lascia molto spazio per il riposo: alcuni giocatori hanno avuto appena il 12% dei giorni in un anno solare come giorni di riposo, equivalenti a meno di un giorno alla settimana.

Implicazioni per la Salute

FifPro ha sottolineato che queste condizioni violano gli standard internazionali di sicurezza e salute sul lavoro. Quasi un terzo dei giocatori ha dovuto affrontare sequenze di almeno sei settimane consecutive di partite, con due o più partite alla settimana.