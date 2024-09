Calcio in lutto, morto Sol Bamba: l’ex Palermo aveva 39 anni

CalcioWeb

Triste notizia che arriva nella tarda notte italiana: è morto Souleymane ‘Sol’ Bamba. A confermare il decesso i club in cui ha militato, fra i quali anche il Palermo, in Serie A, nella stagione 2014-2015. La società rosanero “con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa” del giocatore, si legge sull’account X della squadra siciliana.

L’ex nazionale ivoriano aveva sconfitto il cancro per riprendere la sua carriera da giocatore. Bamba stava lavorando con lo staff tecnico della squadra turca Adanaspor quando si è sentito male venerdì. “Il nostro direttore tecnico si è ammalato prima della partita contro il Manisa ed è stato portato” in ospedale e “purtroppo lì ha perso la sua battaglia per la vita“, ha affermato il club di Adana in un comunicato sui social media.

All’ex calciatore era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin nel 2021 mentre era al Cardiff City. Successivamente, era stato dichiarato guarito dal cancro dopo un ciclo di chemioterapia ed era tornato a giocare di nuovo per il club gallese e poi per il Middlesbrough.

La carriera di Sol Bamba

Nato in Francia, Bamba ha iniziato la sua carriera da giocatore al Paris St Germain, prima di trasferirsi in Scozia. Ha aiutato il Dunfermline a raggiungere la finale della coppa scozzese, prima di trasferirsi all’Hibernian e poi al Leicester nel 2011. Dopo periodi in Turchia e in Italia si è unito al Leeds, dove è stato capitano del club. Bamba ha rappresentato la Costa d’Avorio alle Olimpiadi del 2008 e ha giocato nella Coppa d’Africa del 2012, con un totale di 46 presenze internazionali.