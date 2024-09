Calciomercato Bari, torna Caputo? L’attaccante allo scoperto

CalcioWeb

Francesco Caputo è un attaccante di altissimo livello e in grado di imporsi nel calcio italiano. Il 37enne è reduce dalla rescissione del contratto con l’Empoli ed è alla ricerca di un progetto ambizioso. Il nome del bomber continua a circolare in casa Bari e le ultime novità sono arrivate proprio dall’attaccante.

“È stata una mia scelta che avevo maturato da tempo. Il matrimonio con l’Empoli non poteva più proseguire e, in accordo con il club toscano, si è giunti alla risoluzione del contratto”, sono state le prime parole a borderline24.com.

Il futuro

“Ho fatto tutto il ritiro con l’Empoli e mi sono allenato benissimo: sul piano fisico sto meglio ora che qualche anno fa. Ho avuto tante richieste, tra queste quella del Frosinone di Guido Angelozzi che mi conosce bene. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare sia lui che Piero Doronzo perchè hanno provato in tutti modi a portarmi nella città laziale.

Purtroppo ho dovuto rinunciare per motivi familiari: con la mia famiglia vivo ad Empoli e giocare a Frosinone avrebbe costituito un problema vista la distanza. Ma sono stato contattato anche dal Sassuolo, dall’Arezzo, dal Catania e dalla Virtus Entella. Tutti hanno aperto le porte delle loro società al sottoscritto e sono stati anche molto disponibili e comprensivi”, continua Caputo.

Sulle voci sul Bari: “non abbiamo avuto nessun contatto con il Bari e smentisco in maniera categorica quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un mia candidatura a vestire nuovamente la maglia biancorossa. Con tutto il rispetto per la società del Bari e per i suoi tifosi, non sono il tipo che fa queste cose. Mi dispiace per le conseguenze che questa notizia ha generato. Non ho mai sentito qualcuno del Bari calcio”.