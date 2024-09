Calciomercato Frosinone, Cuni cambia maglia: la conferma da Angelozzi

CalcioWeb

E’ durata poco più di un anno l’avventura di Marvin Cuni con la maglia del Frosinone. L’attaccante albanese classe 2001 è destinato a cambiare squadra a stretto giro di posta. Secondo le ultime notizie è stata definita la trattativa di calciomercato per la cessione al Rubin Kazan, in Russia.

Il 23enne è considerato un calciatore forte e con ampi margini di miglioramento. Il suo ruolo principale è quello di prima punta ma è in grado di disimpegnarsi anche da esterno. In carriera ha indossato anche le maglie di Sonnenhof, Paderborn e Saarbrücken.

Le parole di Angelozzi

La conferma è arrivata direttamente dal direttore Angelozzi: “Cuni andrà via perché ha chiesto la cessione e andrà in Russia in A”.