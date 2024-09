Lazio, l’assurda offerta last minute per Folorunsho: il retroscena e le intenzioni di Lotito

CalcioWeb

Una sessione di calciomercato particolarmente frizzante, questa volta durata fino allo scadere del 30 agosto (ultimo giorno utile), regala storie davvero particolari. Una di queste è il tentativo della Lazio di prendere Michael Folorunsho, centrocampista cresciuto nelle giovanili e maturato al Verona di Baroni nella passata stagione. L’attuale allenatore biancoceleste ha chiesto proprio il suo pupillo, attualmente in forza al Napoli, e la Lazio ha provato a mettersi d’accordo con i partenopei ma senza successo.

Troppa la distanza nell’operazione: il Napoli chiedeva 15 milioni, la Lazio un prestito senza garanzie sul futuro. L’operazione sembrava potersi concludere, viste le necessità di entrambe le parti (al Napoli servivano soldi per rientrare delle ultime spese di mercato, ndr) ma la proposta last minute della dirigenza biancoceleste è stata singolare.

Calciomercato Lazio: il retroscena su Folorunsho

A rivelare un retroscena sulla trattativa è stato Alfredo Pedullà, famoso insider di mercato: “l’ultima offerta della Lazio per Folorunsho surreale: prestito gratuito con diritto di riscatto. Ovviamente respinta“. In pratica, Lotito e soci hanno provato a prendere Michael Folorunsho gratuitamente per un anno, senza dare garanzie per l’eventuale acquisto futuro, provando a far leva sul fatto che, essendo l’ultimo giorno di mercato, il Napoli avrebbe avuto un esubero da piazzare. Tentativo fallito. Al Napoli sarà anche rimasto un giocatore in più in rosa ma la Lazio ne ha sicuramente uno in meno…