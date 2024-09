Calciomercato, mossa Lazio dagli svincolati: scatto per il centrocampo

CalcioWeb

Il calciomercato svincolati è ancora aperto e una squadra attivissima è la Lazio di Claudio Lotito. La compagine di Baroni è stata protagonista di una prima parte di stagione altalenante: in 3 partite i biancocelesti hanno totalizzato 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia, il club biancoceleste è in trattativa con lo svincolato Yusuf Yazici, calciatore turco. Le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione sotto l’aspetto economico.

Chi è Yusuf Yazici

Yusuf Yazici è un calciatore turco classe 1997. Si tratta di un centrocampista offensivo di piede mancino in grado di disimpegnarsi anche nel ruolo di trequartista e all’occorrenza anche da attaccante.

E’ un calciatore veloce e dotato di ottima tecnica individuale e abile anche in zona assist e realizzativa. In carriera ha indossato anche le maglie di Trabzonspor, Lille e CSKA Mosca. E’ stato protagonista anche con la divisa della Nazionale turca.