Calciomercato Sampdoria, arriva un ‘gioiellino’ dalla Svezia

CalcioWeb

Il calciomercato estivo è andato in archivio ma la Sampdoria continua a muoversi tra svincolati e colpi in prospettiva. In attesa di una risposta definitiva da Niang, il club blucerchiato ha definito un innesto importante in prospettiva.

Secondo le ultime notizie la Sampdoria ha deciso di tesserare l’attaccante Robin Bjorkman, calciatore svedese 2007. Arriva dal Mjallby, squadra di terza divisione svedese. Il calciatore ha firmato il contratto per le prossime stagioni e verrà aggregato alla formazione Primavera.