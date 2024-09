Carrarese, voglia di riscatto: Filippo Oliana tra obiettivi personali e di squadra

CalcioWeb

E’ un momento delicato per la Carrarese nel campionato di Serie B: la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive e la situazione di classifica è già preoccupante.

Il difensore azzurro, Filippo Oliana, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali, raccontando le sue sensazioni sulla squadra, con uno sguardo al prossimo match: “siamo dispiaciuti per l’esito del match contro lo Spezia, non possiamo essere certamente soddisfatti degli esiti di queste prime gare, anche se non siamo mai venuti meno nell’atteggiamento.

In situazioni del genere che nel corso di una stagione possono accadere, occorre non piangersi addosso ma piuttosto dedicarsi ad un’analisi degli errori commessi e continuare ad insistere sul lavoro e gli allenamenti settimanali”.

Sull’ adattamento personale ad una categoria competitiva come la serie B: “in un campionato di tale livello, il salto è stato chiaro ed evidente sotto tutti i vari profili. Personalmente, è stimolante confrontarsi in un contesto che rappresenta una novità che richiede, per competere, l’innalzamento dell’aspetto fisico, tattico, tecnico e di attenzione. Ciò nonostante, mi sto integrando gradualmente ma con un buon impatto e sono contento di essere riuscito a trovare spazio in questo avvio di stagione”.

La prossima sfida alla Reggiana

“Il campionato è solo all’inizio, ci attendono molte partite ancora, motivo per cui non dobbiamo perdere consapevolezza delle nostre caratteristiche di cui abbiamo fornito dimostrazione in diverse gare di questa primissima parte di campionato.

La nostra forza risiede in un gruppo unito, che ha ancora tanto da dimostrare. Sabato, a Pisa, arriverà una squadra di qualità come la Reggiana, stiamo già preparando con grande concentrazione questa sfida, curando ogni dettaglio. L’obiettivo è provare a raccogliere, oltre alla prestazione, anche punti preziosi per una classifica rispetto a cui vogliamo metterci in carreggiata”, conclude.