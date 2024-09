Carrarese, mister Calabro riceverà la cittadinanza onoraria: la decisione dopo una grande impresa

CalcioWeb

Antonio Calabro è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata della Carrarese: il tecnico riceverà la cittadinanza onoraria come confermato direttamente dal club.

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare che, in occasione dello svolgimento del Consiglio Comunale cittadino, convocato per giovedì 12 settembre alle ore 12:30 presso il Comune, il nostro allenatore Antonio Calabro riceverà la Cittadinanza onoraria della nostra città, in riferimento alla storica impresa che ha sancito la promozione in Serie B raggiunta al termine della stagione 2023/2024.

Come prevede il Regolamento per la concessione di Pubbliche Onorificenze del Comune, la Cittadinanza Onoraria, titolo onorifico senza rilevanza giuridica, può essere conferita dal Consiglio comunale a coloro i quali, per via dell’opera prestata, hanno acquisito rilevanti titoli di merito per l’attività profusa verso la Comunità carrarese, o che si siano adoperati per far conoscere la realtà carrarese oltre ai confini territoriali. Risale ai mesi scorsi l’accoglimento all’unanimità, da parte della Conferenza dei capigruppo, della proposta del Presidente del Consiglio comunale di conferire a mister Antonio Calabro la Cittadinanza onoraria di Carrara.

Con l’occasione, la società rivolge le congratulazioni più sincere per il meritato titolo ottenuto”.