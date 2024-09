Il Catania ha trovato il suo condottiero: Domenico Toscano, l’esperto in promozioni leader dentro e fuori dal campo

CalcioWeb

Una squadra forte, una presidenza ambiziosa, un allenatore esperto e un tifo caldissimo: il Catania ha finalmente trovato il giusto mix dentro e fuori dal campo e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti.

L’avvio di stagione del club siciliano è promettente: in 2 partite la squadra ha collezionato 4 punti frutto del pareggio in trasferta contro il Sorrento e della vittoria casalinga contro il Benevento, senza mai subire gol. Proprio nell’ultima sfida è arrivata una risposta da grande squadra contro un avversario forte e candidato al salto di categoria. Il Catania ha dominato in lungo e in largo e il risultato è stato anche troppo stretto per quanto visto in campo, soprattutto nel primo tempo.

L’effetto Domenico Toscano

Il Catania ha finalmente trovato l’uomo giusto per guidare la squadra verso la tanto agognata promozione: Domenico Toscano. Il tecnico calabrese, con un curriculum di tutto rispetto, è l’artefice di ben quattro promozioni in Serie B con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e, più recentemente, con il Cesena nell’ultima stagione.

Le prospettive per il Catania sotto la guida di Toscano sono davvero promettenti. La squadra siciliana ha una rosa di qualità e, con un allenatore del calibro di Toscano, le ambizioni di promozione sono alla portata. Tutti i pezzi del puzzle sono destinati ad incastrarsi: la squadra è forte, la proprietà ambiziosa ed i tifosi rappresentano il 12° uomo in campo.

Toscano, un leader dentro e fuori dal campo

Domenico Toscano è anche l’uomo giusto sotto il profilo caratteriale. La sua capacità di tirare fuori il massimo dai calciatori è ben nota e anche a Catania si è già vista la sua impronta dopo pochissime settimane. Il merito di Toscano negli ultimi anni è stato quello di motivare e spingere i calciatori a tirare fuori il massimo sotto l’aspetto tecnico e umano, creando un gruppo compatto e determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Toscano è un allenatore di grande carattere. Non le manda a dire ma sempre nel massimo rispetto del suo ruolo. Pretende sempre il massimo ma dà anche sempre il massimo.

Il cammino del Catania verso la promozione non è privo di ostacoli. Recentemente, il club ha dovuto fare i conti con il problema della fideiussione, una questione burocratica che ha rischiato di bloccare gli ingaggi dei nuovi calciatori. La situazione si è risolta in extremis, ma il Catania rischia comunque una penalizzazione che potrebbe condizionare il percorso verso la promozione se non ci fosse lui. Toscano, infatti, non ha ‘abbandonato la nave’ nel momento di difficoltà e si è schierato in difesa di un’intera città dimostrando grande attaccamento ai colori rossoazzurri e garantisce sul campo di rendere totalmente ininfluente quello che sarebbe l’handicap dovuto all’eventuale penalizzazione.

Il Catania ha trovato il suo condottiero. Resta solo da vedere come la squadra saprà gestire le sfide lungo il percorso, ma con Toscano al timone, il sogno della promozione non è poi così lontano…