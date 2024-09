Cesena-Modena, Bullonerie Riunite Romagna match sponsor: di cosa si tratta

CalcioWeb

Cesena e Modena sono pronte a scendere in campo nell’anticipo del campionato di Serie B. Bullonerie Riunite Romagna scenderà in campo al fianco del Cesena FC nel derby con il Modena. L’azienda con sede a Forlì, da oltre dieci anni partner del Club bianconero, sarà infatti match sponsor nella sfida in programma questa sera, alle ore 20.30, all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi e che vedrà i ragazzi di mister Mignani andare a caccia del terzo successo casalingo consecutivo in stagione.

Nata nel 1981, oggi Bullonerie Riunite Romagna viene annoverato tra i più importanti distributori italiani nel commercio di viteria e bulloneria, grazie a un magazzino di oltre 75.000 articoli, attraverso il quale è in grado di rispondere alla domanda di aziende della media e della grande industria meccanica, impiantistica e cantieristica per grandi opere.