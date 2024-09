Messina, Sciotto finalmente rivela la data della cessione al fondo estero

CalcioWeb

Pietro Sciotto, presidente del Messina, ha fatto finalmente chiarezza sul futuro del club relativo alla cessione al fondo estero.

“Il Messina è sempre in vendita se gli acquirenti sono persone importanti, migliori di me, che possono dare di più di quanto sto dando io” ha ribadito Sciotto fissando una dead-line: “Secondo me è questione di giorni, entro una settimana sapremo. Si dice sempre che devo andare via e liberare il Messina. Se l’operazione va in porto la società non potrà che migliorare. Se non andrà a buon fine avrò comunque la coscienza a posto“.