Cinque gol e spettacolo, la Lazio doma un ottimo Torino 2-3 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Fame di gol saziata nel lunch match che apre la domenica della 6ª Giornata di Serie A. Cinque marcature ed emozioni lunghe 90 minuti più recupero in Torino-Lazio, partita accesa e divertente con il risultato sempre in bilico.

Il Torino fa la partita, la Lazio colpisce in maniera letale. All’8′ Guendouzi apre le marcature con la rete che permette ai biancocelesti di chiudere avanti il primo tempo. L’ottimo Paleari, sostituto dell’infortunato Milinkovic-Savic, tiene a galla la squadra di Vanoli ma capitola al 60′ per mano di Dia che sfrutta un doppio velo e firma la rete dello 0-2.

Nel momento più buio, il Torino rialza la testa. Che Adams infila un bel diagonale al 67′ per regalare ancora una ventina di minuti di speranza ai suoi. All’89’ Noslin, appena entrato, trova un pertugio in area per la rete dell’1-3 che chiude il match. Anzi no… Saul Coco, in licenza offensiva, a 92′ si inventa una mezza rovescia che vale il 2-3 (VIDEO). La rimonta del Torino non si completa: i granata scivolano al quarto posto a +1 sulla Lazio che sale in sesta posizione e mette la zona Champions nel mirino.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio 2-3

Ore 15:00

Como-Verona

Roma-Venezia

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Napoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Empoli 9 Atalanta 7 Bologna 7 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Parma 5 Como 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2