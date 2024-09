Il Cittadella non ci sta: “0-3 a tavolino contro il Pisa? Norma non chiara, faremo ricorso”

CalcioWeb

La Corte d’Appello Federale ha inflitto al Cittadella lo 0-3 a tavolino contro il Pisa “per aver fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara”, si legge nelle motivazioni.

Il Cittadella non ci sta e preannuncia battaglia. Il legale Laura Del Zuffo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gazzettino di Padova. “Siamo sorpresi da questa sentenza. Il giudizio di primo grado reggeva, anche per i precedenti e il comportamento del Cittadella, e la norma comunque non è chiara: da nessuna parte si parla di 0-3 a tavolino per un fatto del genere. Bisogna capire il ragionamento della Corte e lo leggeremo nelle motivazioni, poi faremo ricorso al Collegio di Garanzia”.