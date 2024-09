Cittadella-Pisa, l’esito del reclamo: cambia la classifica!

CalcioWeb

Un altro ribaltone sulla partita Cittadella-Pisa del campionato di Serie B. Nel corso della sfida del torneo cadetto dello scorso 27 agosto, valido per la 3ª giornata di campionato, il tecnico del club veneto aveva fatto entrare in campo un calciatore che non compariva nella distinta di gara.

“La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società A.S. Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3.

Nel secondo tempo del match, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara”.

La nuova classifica

Pisa 16 Spezia 12 Sassuolo 11 Cremonese 10 Mantova 10 Brescia 9 Sudtirol 9 Modena 8 Bari 8 Cesena 8 Reggiana 8 Palermo 8 Juve Stabia 8 Cittadella 7 Salernitana 7 Catanzaro 6 Sampdoria 5 Cosenza 4 Carrarese 3 Frosinone 3