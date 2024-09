“Un Terni al l’otto”. Clamoroso in Serie C: Ternana batte Legnago 8-0 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Risultato a dir poco clamoroso, come fare un terno al gioco del Lotto. Qui, cambia qualche termine e il gioco diventa di parole. L’otto arriva, sulla ruota di Terni, ma per il Legnago Salus, fanalino di coda del Girone B di Serie C, non c’è niente da festeggiare. Otto reti in 90′, una media di una marcatura ogni 12 minuti circa, recupero compreso.

È questo il responso della gara della 6ª Giornata del Girone B di Serie C che ha visto la Ternana vincere per 8-0 contro il Legnago Salus. In gol Cicerelli (2), Carboni, Cianci, Romeo, Donnarumma, Maestrelli, Mattheus. Rossoverdi primi in classifica, Legnago sempre più ultimo.

Nell’altra gara pirotecnico 3-3 fra Lucchese e Pianese. Mignani porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, i padroni di casa reagiscono con le reti di Gemignani, Fedato e Quirini in 14 minuti. Odjer accorcia con la rete del 3-2 e poi viene espulso, Colombo al 91′ firma il pari conclusivo.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone B

Martedì 24 settembre

ore 20:45

Arezzo-Gubbio 2-0

Sestri Levante-Torres 1-2

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Lucchese-Pianese 3-3

Ternana-Legnago 8-0

Giovedì 26 settembre

ore 18:30

Carpi-Ascoli

Milan Futuro-Spal

Pineto-Pontedera

ore 20:45

Campobasso-Vis Pesaro

Entella-Pescara

Perugia-Rimini

La classifica

TERNANA 13 TORRES 12 AREZZO 12 PESCARA 11 ENTELLA 11 VIS PESARO 9 LUCCHESE 9 GUBBIO 9 ASCOLI 7 CARPI 6 PIANESE 6 PONTEDERA 6 PINETO 6 PERUGIA 6 RIMINI 5 SPAL 4 CAMPOBASSO 4 SESTRI LEVANTE 4 MILAN FUTURO 2 LEGNAGO 0

(Arezzo, Gubbio, Sestri Levante e Torres una partita in più).