Como, campagna abbonamenti: verso il sold out al Sinigaglia

La campagna abbonamenti del Como per la stagione di Serie A 2024-2025 ha registrato un successo straordinario, raggiungendo il sold out in poche ore.

Il primo giorno di vendita libera, il 5 settembre, ha visto una risposta travolgente da parte dei sostenitori. Già dalle prime ore del mattino, lunghe code si sono formate presso lo store di via Olginati e online, con i tifosi ansiosi di assicurarsi un posto per la stagione. La domanda ha superato di gran lunga l’offerta, portando all’esaurimento rapido degli abbonamenti disponibili.

In totale, sono stati venduti circa 6.700 abbonamenti, un numero record per il Como, considerando la nuova capienza dello Stadio Sinigaglia. Grande entusiasmo, dunque, in vista delle sfide interne degli azzurri. La prima sarà sabato 14 settembre alle 15 contro il Bologna.