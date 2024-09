Como, via libera per l’utilizzo del Sinigaglia: arrivato l’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza

CalcioWeb

Il Como potrà giocare al Sinigaglia in Serie A. La Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato il nullaosta per l’utilizzo dello stadio.

L’ufficialità arriva da parte del sindaco Rapinese, presente al sopralluogo avvenuto questa mattina dopo la richiesta presentata dal comune di Como lo scorso maggio. Nell’attesa della risposta, era nata l’ipotesi di far giocare il Como al Bentegodi per le prime partite della stagione. In occasione della quarta giornata di Serie A, il Como di Fabregas potrà quindi ospitare il Bologna davanti ai propri tifosi.