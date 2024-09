Consigli fantacalcio, 5ª giornata di Serie A: una sorpresa in attacco

CalcioWeb

La Serie A torna in campo per la 5ª giornata di campionato. Il turno si apre con due anticipi: lo scontro salvezza Cagliari-Empoli e poi Verona-Torino. La giornata di sabato regala altre tre partite: brivido salvezza in Venezia-Genoa, poi la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e Lecce-Parma.

Il lunch match di domenica è Fiorentina-Lazio, poi Monza-Bologna, Roma-Udinese e Inter-Milan. A chiudere il posticipo Atalanta-Como. Ecco tutti i consigli del Fantacalcio.

Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

Portieri

Chi schierare: Milinkovic-Savic potrebbe mantenere la porta inviolata nella trasferta del Torino contro il Verona. In campo anche Carnesecchi contro il Como dopo la grande prestazione in Champions League contro l’Arsenal.

Chi evitare: i big match potrebbero portare malus, anche nei ruoli di portiere. A rischio, dunque, le coppie Di Gregorio-Meret e Sommer-Maignan.

Difensori

Chi schierare: puntiamo sulla sorpresa Luperto in Cagliari-Empoli, l’ex della partita continua a confermarsi pericoloso nel gioco aereo. Coco del Torino è la rivelazione di questa prima parte di stagione. Occhio anche a Lucumi del Bologna contro il Monza.

Chi evitare: il derby per la coppia Tomori-Pavlovic del Milan potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo. Da evitare anche i difensori del Como in trasferta contro l’Atalanta.

Centrocampisti

Chi schierare: Malinovskyi potrebbe sfruttare il tiro dalla distanza contro il Venezia. Fiducia nella qualità di Bernabè, negli inserimenti di Koopmeiners e Gosens e nella voglia di riscatto di Paredes della Roma contro l’Udinese.

Chi evitare: Anguissa è a serio rischio malus nella partita del Napoli contro la Juventus. Gara insidiosa anche per Sergi Roberto, non ancora al meglio.

Attaccanti

Chi schierare: Zapata è in candidato numero uno a sbloccare la partita contro il Verona. In campo anche Vitinha del Genoa, Lookman contro il Como e Kean contro la Lazio. La sorpresa? Dallinga del Bologna.

Chi evitare: si preannuncia una partita difficile per Cutrone contro l’Atalanta. Lukaku è protagonista in Serie A ma la Juventus non ha ancora preso gol in campionato e gioca in casa. Leao potrebbe pagare il clima derby contro l’Inter.