Coppa Italia, l’Udinese liquida la Salernitana: agli ottavi affronterà una big | TABELLONE

Dopo il passo falso in campionato contro la Roma, l’Udinese non stecca l’incontro dei sedicesimi di Coppa Italia. I friulani liquidano con semplicità la Salernitana con un netto 3-1. Bijol sblocca la gara già al 20′, 5 minuti dopo Simy firma il pari. Al 44′ Lucca riporta i bianconeri avanti su calcio di rigore. Passano 3 minuti, ma si passa alla ripresa: al 47′ Ekkelenkamp, entrato al tramonto del primo tempo per Payero, segna il gol che vale il 3-1 e l’accesso al turno successivo. Agli ottavi l’Udinese affronterà l’Inter.

Risultati sedicesimi di finale di Coppa Italia

Martedì 24 settembre

Ore 16:00

Lecce-Sassuolo 0-2

Ore 18:30

Cagliari-Cremonese 1-0

Ore 21:00

Torino-Empoli 1-2

Mercoledì 25 settembre

Ore 16:00

Pisa-Cesena 0-1

Ore 18:30

Udinese-Salernitana 3-1

Ore 21:00

Genoa-Sampdoria

Giovedì 26 settembre

Ore 18:30

Monza- Brescia

Ore 21:00

Napoli-Palermo

Tabellone ottavi di finale Coppa Italia

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli

Bologna-Monza/Brescia

Atalanta-Cesena

Milan-Sassuolo

Roma-Genoa/Sampdoria

Lazio-Napoli/Palermo

Inter-Udinese