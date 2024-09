Cosenza, il duro comunicato degli “Anni Ottanta”: “ennesimo schiaffo alla tifoseria”

CalcioWeb

Cosenza-Sampdoria è uno dei big match della prossima giornata del campionato di Serie B. Le ultime ore sono state condizionate dal comunicato del gruppo “Anni Ottanta”. I tifosi che occupano abitualmente la Curva Nord. Il motivo? L’aumento dei prezzi dei biglietti.

“Un nuovo ennesimo schiaffo alla tifoseria ed alla città. Questo sono i prezzi per la nuova “partita di cartello” diffusi dalla società in prossimità del match Cosenza-Sampdoria. In un momento in cui sarebbe stato opportuno chiamare a raccolta la città, per le negligenze societarie clamorose che hanno portato alla penalizzazione di ben 4 punti, la società aumenta nuovamente i prezzi dei biglietti.

La voce della tifoseria appare sempre più inascoltata, i sacrifici dei soliti sempre più apparentemente inutili. Noi saremo al nostro posto per un mister e una squadra che meritano sostegno incondizionato, dopo aver provato ancora una volta sulla nostra e sulla loro pelle di cosa è capace questo “presidente”.

A lui va il nostro disprezzo per l’ennesimo aumento del prezzo dei biglietti delle Curve e per una gestione societaria imbarazzante, ma in questo momento contano solo la tifoseria e la squadra.

Questo gruppo ha bisogno di noi, non possiamo che stringerci attorno a questi ragazzi che stanno dimostrando sul campo una resilienza incredibile e sui quali puntiamo per fare l’ennesimo, incredibile, miracolo.

Noi sugli spalti, voi in campo, fino al 90°!

AVANTI COSENZA!”