E’ De Zerbi show, il Marsiglia vince ancora: il dato entusiasmante in attacco | CLASSIFICA

E’ già il Marsiglia di De Zerbi. Continua il programma della 4ª giornata di Ligue 1 e il rendimento della squadra del tecnico italiano è sempre più entusiasmante. L’ultima partita contro il Nizza si è conclusa sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Maypay e Luis Henrique.

Il Marsiglia vola momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa delle altre partite. La squadra di De Zerbi ha collezionato 10 punti in 4 partite frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 12 gol fatti e 4 subiti. Solo il Psg ha fatto meglio in attacco. E’ spettacolo De Zerbi.

La classifica

Marsiglia 10 Psg 9 Nantes 7 Lens 7 Monaco 7 Le Havre 6 Lille 6 Strasburgo 4 Nizza 4 Reims 4 Rennes 3 Brest 3 Auxerre 3 Lione 3 St.Etienne 3 Tolosa 2 Montpellier 1 Anger 0