I direttori sportivi del domani: da Mirante a Barillà, la lista della FIGC

CalcioWeb

C’è chi ha smesso di giocare e chi al pallone non è pronto a dire no, però inizia a prepararsi la strada per quando appenderà gli scarpini al chiodo. Da calciatori ed ex calciatori a direttori sportivi, dal campo alla scrivania ma sempre con l’occhio attento, analitico, con un punto di vista differente. La FIGC ha reso noti i nominativi degli avanti diritto all’abilitazione per il ruolo di direttore sportivo.

Fra di essi spicca il nome di Antonio Mirante, portiere classe 1983 svincolatosi dal Milan e con una lunga militanza in club come Parma, Bologna, Crotone, Roma, Sampdoria e Juventus. Presente Antonino Barillà, bandiera della Reggina con trascorsi con Parma, Monza e Trapani. In lista Simone Ciancio, oggi ad Asti (Serie D) ma con centinaia di presenze fra i Pro con Alessandria, Avellino, Lecce e Cosenza.

Daniel Ciofani, fresco di ritiro dopo l’esperienza alla Cremonese, ripartirà anche lui come direttore sportivo. Figurano nell’elenco anche Roberto Floriano, Alberto Gerbo della Juve Stabia, Matteo e Davide Mandorlini, figli dell’allenatore Andrea, Alberto Pelagotti, Antonino Ragusa e Gennaro Scognamiglio.