EA Sports FC 25, i calciatori con la valutazione più alta: la classifica dei primi 100

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’uscita di EA Sports FC 25, ex FIFA: venerdì 27 settembre è la data da cerchiare in rosso per gli appassionati di videogiochi.

Electronics Arts ha comunicato ufficialmente le classifiche dei calciatori con le valutazioni più alte. In prima posizione troviamo tre big con una valutazione di 91: si tratta di Kylian Mbappè, Rodri e Erling Haaland. Sulla stessa valutazione anche Aitana Bonmatì in campo femminile.

Il primo calciatore italiano è Gigio Donnarumma in 13ª posizione con una valutazione di 89. Il primo calciatore in Serie A è Lautaro Martinez in 18ª posizione con una valutazione sempre di 89. In alto la FOTOGALLERY con i primi 100 posti.