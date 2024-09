Emily Ratajkowski infiamma tutta Napoli: la maglia azzurra non copre tutto | FOTO

CalcioWeb

Il Napoli è tornato grande protagonista nel campionato di Serie A e una foto pubblicata da Emily Ratajkowski ha infiammato i tifosi azzurri. La squadra di Antonio Conte è reduce dal colpo sul campo del Cagliari e dalla terza vittoria consecutiva: la vetta della classifica occupata dalla sorpresa Udinese è distante solo un punto.

Gli azzurri hanno una tifosa in più: la modella Emily Ratajkowski. La statunitense ha pubblicato alcuni scatti ‘piccanti’ sui social. La maglia del Napoli non copre tutto e le forme sono in evidenza. I tifosi hanno preso d’assalto il profilo dell’attrice e alcuni commenti sono stati esilaranti.

“Si può mettere al posto di Mazzocchi”, scrive un tifoso azzurro. “Il Vesuvio è diventato l’Everest”, è il commento con oltre 2500 like. “Ecco l’esterno destro titolare”, “quest’anno lo scudetto mi sa che lo vince il Napoli”, sono stati altri messaggi.

