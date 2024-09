Entella-Ascoli posticipata: il motivo

CalcioWeb

E’ stata posticipata la partita del campionato di Serie C tra Entella e Ascoli, valevole per la 3ª giornata del Girone B. Il motivo? L’allerta meteo in Liguria per tutta la giornata di ieri.

La conferma è arrivata direttamente dalla Serie C. “La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Sindaco della Città di Chiavari dell’8 settembre 2024 con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2023 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di allerta o emergenza meteo-idrogeologica relative ai complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Chiavari”,

dispone, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, che la gara Virtus Entella-Ascoli, in programma domenica 08 settembre 2024 presso lo Stadio “Comunale” di Chiavari (GE), venga posticipata a lunedì 9 settembre 2024, con inizio alle ore 16.30″.

Il rimborso

“La Virtus Entella, relativamente al rinvio della partita con l’Ascoli, comunica che i biglietti già acquistati saranno validi anche per la sfida di domani.

Chi fosse impossibilitato a recarsi a Chiavari domani, lunedì 9 settembre, potrà chiedere il rimborso del biglietto entro le ore 19 di mercoledì 11 settembre, presso il punto vendita in cui ha acquistato il tagliando. Per gli acquisti online è possibile contattare l’indirizzo mail rimborsi@etes.it e chiedere il rimborso”, comunica l’Ascoli.