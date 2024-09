Europa League, beffa Roma: il Bilbao pareggia nel finale e rovina l’esordio di Abdulhamid

CalcioWeb

La gioia per la vittoria all’esordio in Europa resta strozzata in gol. La prima di Juric in carriera in Europa League termina con un pareggio per 1-1: la Roma va in vantaggio e tiene il pallino del gioco per lunghi tratti, poi viene beffata nel finale dal pari agguantato dall’Athletic Bilbao.

La Roma parte bene ma non trova la via del gol: nonostante qualche spunto offensivo interessante, i giallorossi sprecano sempre nel quarto finale di campo. La gara si sblocca al 32′: Angelino scappa sulla sinistra e mette dentro un cross morbido sul secondo palo che Dovbyk schiaccia in rete di testa per il gol dell’1-0. L’anno scorso al Girona non aveva mai bucato il Bilbao in stagione, gli è bastata mezz’ora alla Roma per riuscirci.

Nella ripresa le principali emozioni arrivano dalla panchina. I baschi inseriscono Nico Williams, stella della Spagna Campione d’Europa, preservato per ragioni di turnover. Juric, più per necessità visto l’infortunio di Celik, inserisce Abdulhamid, primo saudita a esordire con una squadra italiana. Il suo ingresso viene salutato con un simpatico boato dai tifosi della Roma che lo incitano a ogni pallone toccato, lui corre e spazza via qualsiasi cosa gli capiti fra i piedi guadagnandosi la sufficienza.

Nel finale i baschi aumentano l’intensità del loro forcing e trovano il gol all’85’: Aitor Paredes di testa batte Svilar per l’1-1. Resta un po’ di amaro in bocca per la Roma che avrebbe meritato qualcosa di più ma che ha pagato cara una disattenzione nel finale.