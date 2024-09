Flash mob #liberalamagia: la Sampdoria illumina i Rolli Days | VIDEO

CalcioWeb

La Sampdoria è reduce dalla vittoria in campionato contro il Sudtirol e nel frattempo continuano a registrarsi anche eventi fuori dal campo. “La Sampdoria è libera. E l’hashtag #liberalamagia coniato per la campagna abbonamenti 2024/25 è finalmente divenuto realtà. In occasione dei Rolli Days, la magia blucerchiata è stata infatti liberata nella strada più bella e rappresentativa di Genova”, si legge sul sito blucerchiato.

Flash mob. Un flash mob ha illuminato via Garibaldi, prima all’interno del cortile di Palazzo Tursi, poi tra le centinaia di liguri e turisti che hanno invaso Strada Nuova e i suoi splendidi palazzi Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Ballo e note

Tutti sono rimasti ammaliati dal fascino unico delle maglie più belle del mondo – arricchite dalla trama che si ispira allo stile artistico dei motivi ornamentali seicenteschi – e dalla bravura del corpo di ballo della Naima Academy.

La doppia coreografia è stata realizzata sulle note di Lettera da Amsterdam e Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, suonate dai due pianoforti installati e a disposizione di chi volesse dilettarsi con gli strumenti.

Libera. Un clima di festa insomma, tra danza e musica, arte e storia, sport e cultura. La Sampdoria è libera e riscopre le sue radici, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.