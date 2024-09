Funerali Totò Schillaci, l’omaggio della Nazionale in vista di Italia-Belgio

CalcioWeb

“Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Totò e alla città di Palermo che oggi piange uno dei suoi simboli più autentici e più amati. Schillaci rimarrà per sempre una leggenda Azzurra e lo ricorderemo anche in occasione della prossima gara della Nazionale a Roma (Italia-Belgio il 10 ottobre, ndr), nello stadio che lo ha reso eroe delle ‘Notti Magiche’“. È quanto dichiarato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, presente a Palermo per i funerali di Totò Schillaci.

In una Cattedrale gremita per l’ultimo saluto all’ex bomber della Nazionale c’erano anche il presidente del club rosanero Dario Mirri, l’ex presidente federale Antonio Matarrese.

E poi i suoi ex compagni in Azzurro Beppe Bergomi e Giuseppe Giannini, i calciatori del Palermo Matteo Brunori, Francesco Di Mariano (nipote di Totò Schillaci) e Jacopo Segre, il direttore sportivo Morgan De Sanctis e il suo vice Giulio Migliaccio. Sul feretro ricoperto dalla bandiera tricolore, anche la maglia della Nazionale e dalle sciarpe di Messina, Palermo e Juventus.