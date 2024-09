Genoa-Sampdoria, spettacolo sugli spalti! Poi la sblocca Pinamonti con dedica | VIDEO

CalcioWeb

E’ iniziata Genoa-Sampdoria, sfida valevole per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Un derby è sempre un derby: lo stadio Ferraris ha regalato spettacolo con i tifosi delle squadre scatenati tra bandiere e fumogeni. L’atmosfera è da gara di alta classifica in Serie A.

La partita si sblocca dopo appena 9 minuti grazie ad un gol realizzato da Pinamonti. L’attaccante ha dedicato il gol a Malinovskyi, reduce da un grave infortunio. La Sampdoria dovrà reagire immediatamente per riaprire la partita e tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

