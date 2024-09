Giannini ricorda Alicicco: “punto di riferimento per la Roma”

CalcioWeb

Il mondo del calcio e in particolar modo l’ambiente Roma è in lutto per la morte Ernesto Alicicco, medico sociale dei giallorossi dal 1978 al 2001. “Ernesto è stato un punto di riferimento per la Roma per gli oltre vent’anni in cui ha guidato il settore medico della società. E’ stato un professionista esemplare e un grande uomo. La notizia della sua scomparsa è mi riempie di tristezza, mando un grande abbraccio alla famiglia”. Così all’Adnkronos l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini.

“Oltre alla grande capacità nello svolgere il suo mestiere Ernesto era straordinario sotto il profilo umano -aggiunge Giannini-, sapeva trovare sempre la parola giusta nei momenti difficili. In quelli più sereni mi ricordo che, da grande appassionato di macchine, ci deliziava spesso e volentieri con le sue conoscenza sul mondo dei motori”.