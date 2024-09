GP San Marino, bis Marquez! Bagnaia 2°: errore clamoroso di Martin | CLASSIFICA

CalcioWeb

Marc Marquez vince a casa sua e anche a casa ‘nostra’. Dopo il trionfo ad Aragon, lo spagnolo si prende anche il GP di San Marino in uno straordinario back to back. Secondo posto per Pecco Bagnaia che accorcia a -7 su Jorge Martin che mastica amaro a causa di un clamoroso errore di strategia.

Il racconto del GP di San Marino

Parte forte Bagnaia che blinda la prima posizione. Dietro le Pramac di Martin e Morbidelli che deve difendersi da Acosta. Contatto a centro gruppo fra Marc Marquez e Bezzecchi. Contatto, sfiorato, all’inizio del giro successivo fra Bagnaia e Martin con lo spagnolo che evita il disastro per un soffio. Al 4° giro Acosta finisce fuori pista e regala la 4ª posizione a Bastianini.

Al 7° giro arriva la pioggia e Morbidelli finisce fuori pista. Jorge Martin entra ai box per il cambio moto, Bagnaia no: lo spagnolo riparte 15°. Sul bagnato rallentano i tempi e Marc Marquez ne approfitta portandosi in prima posizione. Jorge Martin torna ai box per un nuovo cambio moto, vista la situazione ondivaga della pioggia, ma il team Pramac non è pronto e la frittata è servita: Martin è fuori dai giochi!

Davanti è lotta a due fra Marquez e Bagnaia con lo spagnolo che, galvanizzato dal ritorno alla vittoria ad Aragon non molla un centimetro. Pecco, non al meglio fisicamente, decide che non è necessario prendere rischi ulteriori, vista la debacle di Martin e lo 0 ottenuto nella corsa precedente, e si accontenta del secondo posto. Marc Marquez vince il GP di San Marino davanti a Bagnaia e Bastianini. Jorge Martin chiude 15°.

La classifica piloti di MotoGP

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 312 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 305 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 259 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 250 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 161 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 152 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 120 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 118 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 114 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 92 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 90 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 65 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 63 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 63 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 19 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 20 Johann Zarco (Honda LCR) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Joan Mir (Repsol Honda Team) 14 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1