Ha vinto il Lecce… Hainaut? Il Parma fa 2-2 a tempo scaduto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Partita pazzesca al Via del Mare, quella andata in scena nel sabato sera della 5ª Giornata di Serie A. Il Lecce va avanti di 2 gol e sfiora più volte il 3-0, poi subisce due gol in pieno recupero e viene rimontato sul 2-2 dal Parma. Il tutto in 10 contro 10.

La gara si apre con la rete di Dorgu al 32′. Nella ripresa in 12 minuti arrivano 2 rossi: Guilbert colpisce con una manata Cancellieri e si becca il rosso diretto al 47′, lo stesso Cancellieri stende Dorgu lanciato in contropiede, appena fuori area, in scivolata, altro rosso. Krstovic al 59′ fa 2-0 e sembra mettere in ghiaccio il match.

Con entrambe le squadre in 10 le due formazioni si allungano e saltano gli schemi: il Lecce va vicino più volte al 3-0 ma spreca, soprattutto con Krstovic che si divora due occasioni importanti. Al 93′ Almqvist segna il più classico gol dell’ex e lascia un po’ di speranze nel finale di gara. Speranze capitalizzate dal giovane Hainaut che di testa, su assist di Haj, segna il 2-2 al 96′.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma 2-2

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio

Ore 15:00

Monza-Bologna

Ore 18:00

Roma-Udinese

Ore 20:45

Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Udinese 10 Napoli 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Lazio 7 Atalanta 6 Verona 6 Milan 5 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2