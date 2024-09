Ibrahimovic ‘boss del Milan’, Capello lo stronca: “se comanda lui…”

CalcioWeb

Zlatan Ibrahimovic è stato un calciatore dalla personalità straripante e alle parole, spesso sopra le righe e rimaste iconiche nel tempo, ha fatto seguire spesso i fatti. Quando si trattava di gol e talento, del resto, aveva sempre voce in capitolo e poteva permettersi di fare la voce grossa. Da dirigente la situazione è diversa: le ‘sparate’ continuano ad esserci, un po’ simpatiche e un po’ smargiasse, in pieno stile Zlatan, ma i fatti?

“Sono il boss del Milan“, ha dichiarato Ibrahimovic nei giorni scorsi: comanda lui e gli altri eseguono. Dichiarazioni fra il serio e il faceto ma che stridono con la situazione attuale del Milan. I rossoneri hanno raccolto 5 punti in 4 partite, hanno battuto solo l’ultima in classifica e arrivano da una netta ripassata in Champions League ad opera del Liverpool.

La squadra è contestata, Fonseca è già in bilico, l’operato della società è fortemente criticato. “Ho sentito il boss in tv: dice di comandare lui, no? Quindi ha qualche responsabilità anche lui…“. Fabio Capello, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha tagliato subito corto. Come dargli torto. Se Ibrahimovic dice di comandare e il risultato è questo, la responsabilità è anche (e soprattutto) sua. Probabilmente pagherà Fonseca, l’allenatore, come sempre in questi casi. E chi lo ha messo lì farà finta di niente?