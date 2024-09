Israele-Italia, Buongiorno e Gatti: “importante vincere, girone ancora lungo”

CalcioWeb

L’Italia domina, va avanti di due gol, poi nel finale rischia un po’ troppo e permette a Israele di accorciare le distanze ma non di rimontare. Finisce 1-2, tre punti preziosi e primo posto nel girone di Nations League per gli azzurri di Spalletti.

Il commento di Alessando Buongiorno ai microfoni della Rai: “sapevamo di giocare contro una squadra tosta, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma quello che conta è che alla fine siamo usciti vittoriosi dalla partita. Mi sono trovato bene nella difesa. Cerchiamo di lavorare con il mister per migliorare tutti i meccanismi che dobbiamo migliorare, sia a livello offensivo che difensivo. È importante giocare e allenarci insieme, questa sera mi sono trovato molto bene“.

Federico Gatti, compagno di reparto, sottolinea l’importanza di questa vittoria: “oggi era importante dare continuità al risultato di tre giorni fa. Fuori casa sono sempre partite difficili, era importante vincere, ora siamo in testa, il girone è ancora lungo e dobbiamo arrivare il più in alto possibile. Dispiacere per il gol: è nato tutto da un calcio piazzato, secondo me non era neanche fallo, dovevamo stare più attenti. Ma era troppo importante vincere. Cosa è cambiato rispetto agli Europei? È ancora presto. Abbiamo iniziato col passo giusto. La delusione dell’Europeo è stata grande, ora bisogna mettere mattoncino dopo mattoncino e alla lunga vedremo“.