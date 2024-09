Israele-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti, tante novità nell’11 titolare

CalcioWeb

Seconda sfida di Nations League per l’Italia che, dopo l’esordio vincente contro la Francia, cerca solidità e conferme nella sfida di Budapest (campo neutro) contro Israele. Sfida più semplice, quantomeno sulla carta, quella di questa sera per gli azzurri che puntano al bottino pieno. Nelle formazioni ufficiali diramate, tante novità per l’Italia che affronta Israele confermando il 3-5-1-1 ma con qualche interprete diverso.

Spalletti deve fare a meno di Calafiori e Pellegrini infortunati: in difesa si piazza Buongiorno, Raspadori scelto come sotto punta. Confermati Donnarumma e Bastoni nella retroguardia, Gatti prende il posto di Di Lorenzo. Un cambio sulle fasce: Bellanova per Cambiaso, secondo gettone di presenza per Dimarco. Frattesi, Ricci e Tonali confermati in mediana. Kean prima punta al posto di Retegui.

Le formazioni di Israele-Italia

Israele (3-4-2-1): Gerafi; Shlomo, Nachmias, Lavi; Do Peretz, Solomon, Jehezkel, Revivo; Khalaili, Kanichowsky, Abada

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean