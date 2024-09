Israele-Italia, la frecciatina ‘tattica’ di Spalletti in diretta: “come dite voi…”

CalcioWeb

Una vittoria convincente, sulla falsariga di quanto visto contro la Francia. Un’Italia un po’ meno brillante ma capace comunque di portare a casa un 1-2 che vale 3 punti e il primo posto nel girone di Nations League davanti a Francia e Belgio in attesa della sfida finale contro i fiamminghi.

Soddisfatto Spalletti nel post gara: “l’Italia ha fatto il suo e l’ha fatto in maniera splendida, tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Loro si abbassano molto, magari per un po’ di stanchezza non sei così lucido nel fare le scelte giuste, non sei così pulito nel fare le imbucate perchè c’è più traffico dentro la metà campo e diventa più difficile trovare lo spazio e imbucare quelle palle lì.

Il fatto di essere stati in ordine, senza mai lasciarsi andare troppo per aiutare davanti perchè poi si perdeva di più di equilibrio, aspettare il momento adatto è stato fondamentale. Squadra maturissima, non matura“.

Squadra promossa anche dal punto di vista tattico. “Sono stati molto bravi a saper riconoscere le posizioni, anche perchè sono messi nelle condizioni come giocano nel club, come spesso avete detto voi (sorride, ndr). Sanno benissimo quello che devono fare, si trovano ad occhi chiusi alcune volte. Nel secondo tempo si è visto molto meglio questo fraseggio e questa qualità nel possesso palla“, ha concluso Spalletti.