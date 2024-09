Israele-Italia, le parole di Kean e Bastoni: da Buffon a… Chiellini e Bonucci

CalcioWeb

Grande soddisfazione in casa Italia dopo la vittoria in Nations League contro Israele. L’attaccante Moise Kean è stato autore di un’altra buona partita. “Sono tornato per dare una mano alla squadra, mi sono fatto sempre trovare a disposizione. La scorsa stagione non è stata facile, complice i tanti infortuni”, sono state le parole del calciatore della Fiorentina.

“Era importante dare un grande impatto alla partita, tenere il pallone ed entrare con la cattiveria giusta. Siamo un gruppo grande e unico, era importante lottare. Loro ci hanno provato ma è stata un po’ dura. Era importante vincere e tenere quei palloni importanti per non prendere ripartenze. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”, continua l’attaccante.

“Buffon? La presenza di Gigi è fondamentale, da un campione come lui vanno ascoltati i consigli. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi alla Juventus, lo ascolto tanto sotto tanti punti di vista”.

Le dichiarazioni di Bastoni

Alessandro Bastoni continua a confermarsi un grande protagonista di questa squadra: “era molto importante dar seguito alla vittoria con la Francia, che ci ha fatto sentire un gruppo forte. Dobbiamo continuare su questa strada e lasciarci alle spalle la brutta figura all’Europeo”, dichiara il difensore dell’Inter.

“Ho fatto tanta gavetta in Nazionale dietro Bonucci e Chiellini. Sono felice di prendere il loro posto e cerco di trasmettere ai più giovani ciò che loro hanno trasmesso a me. L’Europeo è stata una doccia fredda, abbiamo sbagliato l’approccio e ci prendiamo le nostre responsabilità. Vogliamo lasciarci alle spalle questa brutta pagina e ripartire”.